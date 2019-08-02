疾管署今天公布台南新增1例本土登革熱病例，為東區崇明里40多歲男性，由於其平時活動地以東區崇明里及和平里的住家與善化區工作地為主，且住家鄰近東區巴克禮公園，加上與其同住者中，有2人為7月22日公布的本土病例，依其發病日及活動史研判應屬同一起家庭群聚，亦為台南此波登革熱疫情第一起群聚感染。

疾管署副署長莊人祥表示，這名男生病例近期無出國，7月16日起陸續出現頭暈、發燒、雙腳無力、倦怠及紅疹等症狀，7月20日就醫時因NS1快篩陽性通報，因其餘檢驗結果皆陰性而需再次採檢以利研判，於7月31日進行二次採檢後確診。

莊人祥指出，目前個案病例家中共有6人，已有3位感染登革熱，為台南第一起登革熱群聚感染，衛生單位日前已完成巴克禮公園化學防治、個案居住地、工作地的孳生源調查清除與噴霧壓罐作業，及個案居住地周邊社區的化學防治作業。

根據疾管署統計，今年截至8月1日國內累計63例本土登革熱病例，為高雄市47例(三民區37例、前鎮區3例、左營區及鳳山區各2例，鼓山區、路竹區及旗津區各1例)、台南市16例(東區6例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各１例)。另有273例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

莊人祥強調，由於近期南部地區仍有局部短暫陣雨情形，提醒民眾應持續加強環境巡視並及時清理積水容器，防範病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似個案，建議使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報。

(中時 )