中視《飢餓遊戲》前進韓國濟州島，本周日起連續三周播出特別企劃，前兩集製作單位找來謝承均、阿龐、徐瑋吟、游詩璟、趙孟姿、劉宇珊等，跟著主持群一起玩瘋濟州島，其中「雙孟」許孟哲、趙孟姿互動太明顯，讓王仁甫看不下去大喊，「你們直接結婚算了啦。」

許孟哲玩遊戲時，原本可選擇淘汰趙孟姿，竟在最後一刻改變心意，這個舉動被王仁甫猛虧，「是否交換了什麼條件？」進行大獵殺時，明明兩人分屬不同隊，但趙孟姿卻選擇許孟哲陪她一起搭乘滑水道，這讓一旁的阿龐和王仁甫完全看不下去，「當作我們是塑膠的耶。」王仁甫更忍不住說：「你們直接結婚算了啦！」就連孫協志也虧許孟哲是賀爾蒙作祟，直說他們是「雙孟相護」。

謝承均（上排中）擺擺POSE就闖關成功。（中視提供）

被虧的除了雙孟，還有謝承均，他繼上次首錄《飢餓遊戲》嘗到甜頭後，好運再延續，他在節目中曾許願，希望有機會能跟製作單位一起出國，這次濟州島名單真的有他，達成心願的謝承均到了濟州島，又許下第2個願望，「我其實也很想去歐洲。」眾人一聽連忙呼應他，希望藉他金口，真的圓了歐洲行。

而謝承均真的是LuckyMan，首錄那集，他每關都吃到東西，他透露訣竅，「我都有慎選，就是沒有跟著孟哲。」這份好運持續到濟州島，讓其他人相當眼紅，「5%王」許孟哲就說：「他都不用做就有的吃。」孫協志也補槍，「你要好好珍惜，因為以後不會再發你了。」節目將在中視本周日（4日）晚間8點播出，隔周六晚間8點中天娛樂台重播。

(中時 )