◎評時力分崩離析 柯：內部政策搖擺不定

時代力量面臨分崩離析，立委林昶佐昨天也宣布退黨。對此，台北市長柯文哲分析，他們整個時代力量內部政策搖擺不定，包括大綠小綠要怎麼做，林昶佐昨天公開講「鬼打牆」，那就是他的心聲，整個內部政策都在鬼打牆。

◎拒當韓副手 王金平重申參選到底

前立法院長王金平今天參加台南一中新任校長廖財固就職典禮，證實婉拒韓國瑜邀約副手，他說，韓國瑜確實有邀約他當副手，但他考量韓的人選非常多，認為韓該充分考慮什麼人選才能與其相輔相成，因此，已經拒絕韓的邀約；面對柯文哲組黨，他給予祝福，未來是否會跟柯文哲、郭台銘合作？重申參選到底的他說，未來的事未來再說。

◎張善政不選總統 建議韓朱配

曾表態參選2020總統的前行政院長張善政日前接下韓國瑜國政顧問團總召，他今天(2日)表示，擔任韓國瑜的國政團總召後，自己選的機率很低了。會否成為韓國瑜的副手人選？張善政表示「沒去想這事情」。他指出根據民調，韓國瑜最適合的副手是朱立倫，他自己排第二。找副手當然要找能加值最多選票的人，民調最高是朱立倫，那就找朱立倫。

◎反制陸 放寬國旅卡休假限制？

行政院擬推2波擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，反制大陸中止陸客自由行，蘇揆昨證實已要求人事總處檢討、鬆綁公務人員國民旅遊卡使用限制，朝非休假日消費也可適用。這項措施看似鬆綁國旅卡，嘉惠公務人員，其實是廢國旅卡又被駁回，還要公務人員救火，希望減少陸客遭限衝擊。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)