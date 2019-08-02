美國總統川普周四說，他打算對包括鞋類、服飾、電子產品，還有其他消費品在內的剩餘3,000億美元（近9.4兆台幣）進口陸製品加徵10%關稅。《環球時報》總編胡錫進推文回應美向中祭出的新關稅並不會成功，川普祭出的新關稅，絕不會讓美方更接近達成想要的 (美中貿易) 協議，而且中國重點擺向打長期貿易戰。

川普但自美方貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）與財政部長梅努欽自上海返美後，川普便在推特上發布決定陸徵稅，他推文表示，中國沒有履行採購美國農產品，也沒有履行「停止向美國出售芬太尼 」的承諾，美國政府將在 9月1日向中國剩餘價值3000億美元的中輸美商品徵收10％關稅。

中國官方媒體《環球時報》總編胡錫進週五推文表示：「(川普祭出的) 新關稅絕不會讓美國更接近達成想要的 (美中貿易) 協議，只會讓美方離得 (達成協議) 更遠。我認為中國將不再優先控制貿易戰規模，將把重點放在長期貿易戰的國家戰略上。」

他強調美中貿易戰推動了中俄農業合作，促進俄羅斯農業的進一步現代化，貿易戰為美國農民創造強大競爭對手，全球農業出口模式將會發生永久性變化。

(中時電子報)