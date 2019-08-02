台南市議員謝龍介2日到台中，力挺南投鳥嘴潭生態促進協會抗議活動，針對台北市長柯文哲宣布將組政黨、且積極向鴻海董事長郭台銘招手，謝龍介認為，新政黨將讓台灣兩大黨面臨重大挑戰，未來可能形成三足鼎立局勢，但郭柯合作的成功率略小，高雄市長韓國瑜也積極尋求與郭合作。

謝龍介指出，柯文哲以政治聲量轉化為政黨，目前初估其支持度約可提高至300萬票，每年可獲得的政黨補助金約1億5000萬至1億7500萬左右，將可做為未來組織經營經費，這個政黨預料將對小黨非常不利，也對國、民兩黨帶來重大挑戰。

謝龍介說，柯文哲宣布組黨後積極向郭台銘招手，未來新政黨在台灣的發展，將視柯與郭合作程度而定，但目前看來，柯、郭也非完全合作情況，未來值得觀察。

謝龍介說，郭台銘是有高度智慧的人，他一向以捍衛中華民國、讓中華民國有尊嚴地站起來為信念，此種信念不會為了一時一刻的政治利益改變，郭可以選擇與柯合作、也能與韓合作，因郭對國民黨有深厚感情，推測郭柯合作成功機會略小。

謝龍介強調，最近藍營內部也積極與郭接觸並協調，很多工作都在檯面下進行，最重要是誠心誠意，而「為了中華民國」就是最大公約數。

(中時 )