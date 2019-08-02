台7線32.5K榮華路段2日坍方道路封閉。(公路總局一工處提供)

台7線32.5K榮華路段2日坍方道路封閉

北橫公路台7線32.5K榮華路段，上個月28日發生大坍方搶通後，目前以時段管制戒護通行，未料2日上午6時起，再度持續發生零星落石，在8點55分再度發生小規模坍方，目前現場管制封閉，無人車傷亡。原定上午6時及10時開放戒護通行臨時取消，北橫公路台7線32.5K榮華路段，上個月28日發生大坍方搶通後，目前以時段管制戒護通行，未料2日上午6時起，再度持續發生零星落石，在8點55分再度發生小規模坍方，目前現場管制封閉，無人車傷亡。原定上午6時及10時開放戒護通行臨時取消，請車輛改行替代道路。另下午12時、3時、6時之通行時段將視現場狀況開放戒護通行。

公路總局第一養護工程處表示，該路段上邊坡地質極不穩定，自7月28日搶通至今，仍有多次零星落石，現場保全於23k及45k設立遠端管制點，宣導用路人提早改道，請用路人非必要勿進入災害路段。開放戒護通行時段，請依照現場管制人員指揮行駛，以維行車安全。

最新道路通阻情形，民眾可上公路總局省道即時路況系統(http：／／168.thb.gov.tw )，或利用公路總局省道即時路況APP查詢。

請車輛改行替代道路。另下午12時、3時、6時之通行時段將視現場狀況開放戒護通行。

公路總局第一養護工程處表示，該路段上邊坡地質極不穩定，自7月28日搶通至今，仍有多次零星落石，現場保全於23k及45k設立遠端管制點，宣導用路人提早改道，請用路人非必要勿進入災害路段。開放戒護通行時段，請依照現場管制人員指揮行駛，以維行車安全。

最新道路通阻情形，民眾可上公路總局省道即時路況系統(http：／／168.thb.gov.tw )，或利用公路總局省道即時路況APP查詢。

(中時 )