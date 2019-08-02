糖尿病患者主食吃越少越好嗎？其實不然，有些人完全不碰澱粉，卻不忌口大魚大肉，專家表示，加工肉品才是隱形殺手！平均每天食用50公克的香腸、臘肉或熱狗，罹患糖尿病的風險將增加19%，等於每天吃兩口就超標。

《每日健康》報導，最新研究顯示，平均每天食用50公克經過煙燻、醃製或添加鹽、化學防腐劑等物質的加工肉類，例如香腸、臘肉、熱狗、火腿等，比起每星期最多吃1次的人，罹患糖尿病的風險將增加19%。由於加工肉類所含的平均鹽分幾乎是未加工肉的4倍之多，所含防腐劑也多出50%，吃多了恐引起血糖濃度增高，還會引起血壓升高，所以建議糖尿病患者最好不要食用。

至於主食是不是吃越少越好？報導指出，當糖類食物比例過低時，人體會動用脂肪分解來產生熱能，脂肪動用過多就會產生酮體，若出現酮尿對糖尿病控制更不利。因此對於糖尿病患者來說，主食不一定吃越少越好，應視個人情況及活動強度適量進食。

(中時電子報)