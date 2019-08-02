對於和時力整合問題，蔡英文表示，將依黨內機制溝通決策。(吳亮賢攝)

立委林昶佐昨突然宣布退出時代力量，將以無黨籍身分參選中正、萬華區立委，他更表態將支持蔡英文總統連任，蔡英文今日上午到五股參訪企業時，媒體提問是否擔心未來跟時力難以整合，蔡英文表示，對時代力量內部事情不合適做評論，至於要怎麼合作，「我想我們黨中央會依循我們決策機制，來進行溝通跟決策。」

蔡英文今日上午到五股工業區進行「三年有成產業之旅」，對於林昶佐突宣布退出時代力量，蔡英文表示，「時代力量內部事情，我是不合適做評論」，但蔡也特別肯定時代力量立委林昶佐及跟洪慈庸，「都是非常認真、非常優秀的人才」

對於和時力整合問題，蔡英文則說，「民進黨跟時代力量將來要做怎麼樣共同的努力，或是什麼樣合作的方式，我想我們的黨中央會依循我們決策的機制，來進行溝通跟決策。」，至於是否邀請林昶佐加入民進黨，蔡也重申，透過黨中央的決策的體制決定

(中時 )