立委林昶佐昨突然宣布退出時代力量，將以無黨籍身分參選中正、萬華區立委，他更表態將支持蔡英文總統連任，蔡英文今日上午到五股參訪企業時，媒體提問是否擔心未來跟時力難以整合，蔡英文表示，對時代力量內部事情不合適做評論，至於要怎麼合作，「我想我們黨中央會依循我們決策機制，來進行溝通跟決策。」
蔡英文今日上午到五股工業區進行「三年有成產業之旅」，對於林昶佐突宣布退出時代力量，蔡英文表示，「時代力量內部事情，我是不合適做評論」，但蔡也特別肯定時代力量立委林昶佐及跟洪慈庸，「都是非常認真、非常優秀的人才」
對於和時力整合問題，蔡英文則說，「民進黨跟時代力量將來要做怎麼樣共同的努力，或是什麼樣合作的方式，我想我們的黨中央會依循我們決策的機制，來進行溝通跟決策。」，至於是否邀請林昶佐加入民進黨，蔡也重申，透過黨中央的決策的體制決定
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。