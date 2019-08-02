最近相當得意自己完成韋斯布魯克交易案的火箭總管莫瑞，如今大言不慚程度又提高一個等級，因為莫瑞2日放話，「我認為西區有6隊非常強，這會是一場戰爭，也會非常有趣，但火箭絕對會排在西區第1，我百分之百相信這點！」

莫瑞這些言論不僅看衰擁有里歐納德、保羅喬治的快艇，也沒把詹姆斯領軍的湖人，以及金塊、拓荒者、爵士、勇士等隊放在眼裡，似乎對於韋斯布魯克搭配哈登的「MVP連線」深具信心，就算外界認為兩大球星將因球權問題失和。

「保羅跟韋斯布魯克是完全不同的球員，我們都認為韋斯布魯克一定會融入球隊體系，他跟總教練丹托尼的合作，肯定能打出優異表現，」莫瑞說，「我記得保羅剛來火箭時，很多人認為保羅沒法帶來貢獻，現在情況就跟先前一樣。」

甚至對於自己先前承諾絕對不會交易保羅，最後仍把保羅換去雷霆的說謊言行，莫瑞也有自己一番解釋，「我應該得到這樣的批評，我必須承認從沒想過雷霆願意交易韋斯布魯克，但當時我們有機會得到韋斯布魯克，我當然不願錯過。」

莫瑞最後坦承，自己相當贊同球員在交易案當中獲得更多發言權或主動權，畢竟身為總管的工作之一，就是確保這些球星不想離開，「我老早就跟聯盟總裁席爾佛說過，聯盟懲處違規招募的規定形同虛設，根本沒有球隊會乖乖照做的。」

(中時電子報)