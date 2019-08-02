全國商圈總會今年復辦「全國商圈好店」活動，台南市90個店家報名與全台2000多間店家角逐，共39店家上榜，全台最多，台南市經發局與台南市議會2日聯手表揚，希望獲獎好店持續帶動傳統小吃，美化環境。

全國商圈總會6年來首度舉辦好店選拔活動，全台有2000多家店家報名爭取獎牌，比賽期間，總會派評選員上門考察。

全台目前256個商圈，台南有22個商圈，共9萬會員店家，90家報名這次評選比賽，39家獲獎，比率近一半，行業橫跨小吃、住宿、材料行、婚紗、觀光工廠與餐廳，台南市經發局與台南市議會認為這樣的成績十分難得，2日在市議會表揚獲獎店家的努力。

台南市經發局每年都評選「百家好店」與「金鑽好店」，8年來選出超過千家好店，奠定這次獲獎基礎。

剛上任的台南市經發局長郭阿梅表示，官方會持續盤點商店特色，輔導美化店家環境，成立商圈。3年前開始帶領店家到各縣市參展，打響台南市優質店家名號。

全國商圈總會長胡神賀表示，透過商圈好店活動，鼓勵商圈店家提昇服務品質形象，活絡商圈經濟活動。

(中時 )