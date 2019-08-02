大陸外交部駐港公署特派員謝鋒今天應邀在「2019前海合作論壇」開幕式發表演講，嚴厲譴責外國勢力干預香港事務，並正告外國勢力收回黑手、停止玩火。謝鋒表示，對中國發展前景、世界和平發展大勢和「一國兩制」實踐行穩致遠充滿信心。

據「外交部駐香港特派員公署」微信公號消息稱，謝鋒在致詞時表示，近一時期，香港社會圍繞修例問題出現紛爭。一些極端激進分子訴諸暴力，衝擊立法會、包圍警察總部、堵塞交通要道、抗法襲警，甚至公然衝擊中央駐港機構，污損國徽，噴塗侮辱國家、民族的字句，嚴重踐踏香港法治，觸碰「一國兩制」的底線。

謝鋒指出，利莫大於治，害莫大於亂，絕不能坐視一小部分人肆無忌憚地踐踏香港法治，破壞香港繁榮穩定的基石。中央政府堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政，堅決支持香港警方嚴正執法，堅決支持香港特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子，堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動。

謝鋒說，針對外國勢力的干預言行，外交公署針鋒相對、堅決鬥爭，第一時間交涉，第一時間發聲，旗幟鮮明譴責外國勢力干預特區事務和中國內政，全力以赴維護國家主權安全和香港繁榮穩定，團結一致匯聚香港社會反對外部干預的強大正能量。我們正告外國勢力收回黑手、停止玩火，停止虛偽的雙重標準，停止縱容暴力違法分子，停止破壞特區政府依法施政，停止干預香港事務和中國內政。

謝鋒說，粵港澳大灣區建設是中國在面臨全球經濟複雜形勢和經濟轉型升級現實需要背景下貢獻的又一個「中國方案」，承載著香港持續發展和「一國兩制」行穩致遠的新動力，搭建了中國與世界合作共贏、構建人類命運共同體的新平台。大灣區建設好比一張鋪開的藍圖，正向世界張開歡迎之臂、打開機遇之門。歷史只會眷顧堅定者、奮進者、搏擊者。希望大家抓住這個歷史性機遇，積極投身大灣區建設，在中國新時代改革開放的廣闊舞台上進一步成就自己。

謝鋒說，當前國際上各種不穩定、不確定因素蔓延，保護主義、單邊主義不斷抬頭，世界經濟增長放緩趨勢愈加明顯。但風險挑戰同時蘊藏著機遇和突破，關鍵時刻更需要我們堅持正確的方向，攻堅克難最不可缺的就是信心與希望。

謝鋒說，首先，我們對中國的發展前景充滿信心。短期看，上半年中國經濟保持了增速、就業、物價「三項平穩」，呈現出經濟結構、營商環境、治理模式「三個優化」的良好態勢，消費升級、創新加快和金融改革又給經濟注入「三大動力」。長遠看，我們擁有中國特色社會主義道路、以習近平總書記為核心的黨中央堅強領導和集中力量辦大事的政治優勢，有新中國成立70年、改革開放40多年積累的雄厚物質和技術基礎。我們有充分理由期待中國經濟延續穩中向好，進一步邁向高質量發展。

第二，我們對世界和平與發展的大勢充滿信心。縱觀人類歷史演進，從來都不是直線前進，但沒有任何力量能夠阻擋歷史前進的方向。當今世界，和平、發展、合作的歷史潮流依然強勁，新興市場和發展中國家群體性崛起的動力依然充沛，國際力量對比繼續向有利於和平與發展的方向發展。實踐已經並將繼續證明，儘管貿易霸凌主義甚囂塵上，但全球產業鏈斷不開，各國利益聯繫分不開，全球化趨勢擋不住。

第三，我們對「一國兩制」實踐在香港行穩致遠充滿信心。任何破壞香港繁榮穩定的圖謀注定不會得逞。香港目前面臨的困難只是暫時的。香港擁有克服困難的三大優勢和機遇：一是背靠蒸蒸日上、不斷壯大的祖國，依託國家新一輪更高水平的改革開放，這是香港風雨前行的最大底氣所在。二是「一國兩制」方針為香港穩定繁榮保駕護航，這是香港最大的制度優勢。三是「一帶一路」、粵港澳大灣區建設等國家發展戰略傾力惠港、挺港，助力香港融入國家發展大局，這是香港面臨的最大機遇。

謝鋒表示，風雨過後是彩虹。香港一定能收拾好行裝再出發，東方明珠依舊璀璨耀眼，「一國兩制」事業一定會行穩致遠。

(中時 )