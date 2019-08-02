高雄市長韓國瑜28日正式通過國民黨全代會提名，成為2020總統參選人。但卡在面前是國民黨初選後內部整合問題，國民黨文傳會副主委黃子哲直言，韓國瑜勝利方程式就是「鍋不破，橋不斷，柯不退，韓就不敗」。但這三種情形，卻又是國民黨眼前最迫切的問題。

黃子哲在政論節目《鄭知道了》表示，韓國瑜的勝選方程式叫做，「鍋不破，橋不斷，柯不退，韓就不敗」。第一個鍋子不能破，就是指郭台銘；橋就是指王金平；再來就柯不退，在三腳督情形下，對韓國瑜選情有利。但這三個情形，卻又是國民黨內最迫切的問題。

黃子哲再表示，郭台銘如果最後真的出來參選，能得到一些支持度沒有問題，可是要達到第一名，許多民調看來也未必。結果是可能郭選不上，也讓其他候選人也選不上，包含可能是韓國瑜，這就會非常麻煩。他不認為郭會作這個決定，而且郭台銘也參加過國民黨內初選，再出來的正當性就不足。最重要的是郭台銘和柯文哲合不合？現在看來郭和柯兩人似乎沒有信任基礎，會成為兩人合作的最大絆腳石。

(中時電子報)