現代人太容易緊張，以致影響夫妻間的魚水之歡。婦產科醫師陳保仁透露，他來台北看診期間，遇到許多夫妻無法順利進行房事，即便放鬆也不行， 他做私密處破壞術，次數遠大於私密處整形術。

陳保仁在《醫師好辣》節目上分享經驗表示，現代人容易緊張，「放鬆治療」相當盛行，但他看診時遇到許多夫妻無法順利進行房事，即便放鬆也不行，有的須做私密處破壞術。

陳保仁說，陰道過窄、陰道痙攣或情緒緊張，會讓夫妻行房時「無法達陣」，可以手術解決狹窄，或打肉毒桿菌讓肌肉放鬆一點點，也可能是心理問題，可喝點酒或吃些放鬆的藥改善。

陳保仁在《醫師好辣》節目上分享診治經驗。（翻攝醫師好辣》）

他舉例說，有一對夫妻結婚3年，一直「不得其門而入」，求助婦產科，夫妻倆試過各種放鬆方法，也親親抱抱，但每次到緊要關頭，女方一碰就會痛到尖叫，經他內診後發現，女方私密處肥厚，可忍受醫療器具進入，但老公一碰就忍不了，他建議動手術破壞處女膜、注射肉毒桿菌，價格約7萬元，但男方認為價格太貴，兩人為了7萬塊拚了，沒想到順利達陣。

另外一對夫妻則是結婚7年，都是高收入，但男生一碰女生就痛到跳起來，過了7年無性生活，他曾好奇問男方，結婚7年都沒有性生活怎麼忍得住？男方未回答。陳保仁替女方手術，切開處女膜、注射肉毒桿菌，但兩人仍無法達陣，原因是女方太緊張，老公一靠近就發抖。他建議夫妻倆喝點酒或吃放鬆的藥克服障礙，但2人怎麼試都不行，最後只好做試管嬰兒，第一次就成功，還是雙胞胎。

(中時電子報)