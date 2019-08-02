中央氣象局表示，原位於關島東北方的熱帶性低氣壓，已於今（2）日上午8時發展為今年第8號颱風范斯高（國際命名：Francisco），目前在恆春東方約3350公里。氣象局預報員劉沛滕表示，范斯高是由美國命名，最近南方低壓帶擴大，太平洋高壓北退，范斯高的路線大致穩定，將朝日本九州南方海面移動，未來變化不大，不致影響台灣。

台灣颱風論壇則表示，范斯高是8月初颱風活躍潮的第一颱，大致走向是朝日本南方前進，短期內對台灣沒有影響，如果計劃下周去日本旅遊就可能掃興。不過接下來幾天路徑或許還有變化，與目前在菲律賓東方的低氣壓是否產生互動也值得觀察。強度方面，范斯高至少會待在海面3天以上，發展到中颱應該沒有問題。

台灣颱風論壇指出，對台灣來說，還是要注意菲律賓東邊的低氣壓，根據氣象預報，下周繼續發展的機會不小，對台灣可能產生影響。

氣象專家吳德榮也在個人專欄中表示，到下周二（6日）的模擬模式顯示，有3或4個熱帶系統在季風低壓內發展，對台灣尚無影響。不過這是5天的模擬，累積誤差常超過500公里，尤其熱帶擾動相距太近、互相牽引時，會產生更大的誤差，因此潛在威脅還是不能忽視，應持續觀察。

氣象局也說，范斯高和菲律賓東方的低壓如果相互產生影響，就會對台灣帶來較大的雨勢，這種現象預計到下周一（5日）、二就會逐漸明朗。

颱風「范斯高」生成！ 9號颱風醞釀中下週恐生成

(中時 )