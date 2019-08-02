服裝設計師林國基近日錄年代新聞《聚焦2.0》，自揭身體隱疾，他透露父親因肺腺癌過世，他因此非常注重健檢，一檢查才發現自己有肝鈣化及大腸息肉。熱愛健身的他，曬出三角泳褲腹肌照，自曝曾胸肌練過頭呼肌困難，向旁人求助「我快昏倒了」，被緊急送至榮總，他笑說：「以前D罩杯縮到現在C罩杯。」

林國基農家子弟出身，爸爸是農夫日日務農，10年前不幸罹肺腺癌過世，他自從發現父親患病，吸取不少醫療知識。他天天運動，自認是健康寶寶，對健檢開始重視，不料檢查後發現自己有大腸息肉跟肝鈣化，讓他相當驚訝，「怎麼會發生在我身上？」醫師解釋，肝鈣化不是指整個肝都鈣化，是指肝局部或某些地方有「鈣化點」，可能是之前受過撞擊瘀血，在修復過程中出現鈣化情形，肝鈣化表示以前受過傷的疤痕，對肝功能不影響。大腸息肉則分2種，增生性與腺瘤性息肉，後者會有3%機率罹癌，復發機率跟飲食習慣有關。

林國基年輕時每天早起晨泳鍛鍊身體。（年代提供）

現年57歲的林國基，在節目中曬出30歲時的泳裝造型，壯碩黝黑的身形與現在差異頗大，他提及以前不管夏、冬季都晨游。而那時在意身形的他，因羨慕模特兒身材，自曝在時裝周前都會去健身房練胸，沒想到操之過急，訓練過程出現呼吸困難，只能向旁人求助，緊急被送往榮總治療。他提及，每次服裝秀來臨前幾周壓力特別大，幾乎都會瘦5、6公斤，「超級有用的，精神壓力比任何減肥產品有效。」他笑稱根本是另類職災。

(中時 )