花蓮縣衛生局醫政科長周傳慧說明看護權責。（王志偉攝）

雇主與看護對質現場，疑似就在花蓮慈濟醫院前。（王志偉攝）

有網友在臉書社團爆料公社PO出影片，林姓家屬質疑看護男子涉餵食82歲的老翁安眠藥，約四分鐘的影片，家屬氣憤難耐，看護男子也為自己行為辯護，因拍攝場景疑在花蓮慈濟醫院門前，慈院表示，經查遭指控看護非醫院配合的看護公司，花蓮縣衛生局醫政科長周傳慧表示，護理機構看護都有業務規範範圍，受專業訓練的照服員可以餵食醫師開立處方藥物，倘非法餵食藥物涉及密醫密護行為，將涉及刑法。衛生局將請警方進行了解。

拍攝的李姓男子受訪表示，八月一日中午看到林姓家屬跟看護在花蓮慈濟醫院前的人行道上吵架，用手機記錄下這個過程，被拍攝的雇主一直強調看護餵安眠藥，看護一直沒多做說話，但後來為自己辯護說只是用了化痰劑，雇主說已送鑑定…。

「請看護的一定要注意，看護要有良心，有執照看護居然偷偷下要安眠藥．．．．」李姓男子PO出影片呼籲雇主注意。拍攝影片的李男強調，覺得很不合理，花錢請看護卻遭看護放安眠藥。他才會錄下影片呼籲大家注意。

花蓮縣衛生局醫政科長周傳慧表示，衛生局主管的部份是醫療單位院所內申請的看護及護理人員，影片是否為僱主私下雇用？不得而知。但醫療機構具專業合格之看護，是可以協助用藥（投藥），但只能使用醫生或是醫院醫療院所開出的處方，不能私下購買非醫院或是醫生開出的處方藥物給雇主。

如果屬密醫密護行為，不只涉及行政罰，將觸及刑法。因此影片內容與身份為何？將由警方調查。花蓮警方則表示，尚未接獲當事人報案。

慈濟醫院表示，針對網路爆料家屬質疑看護人員事件，經查證該名看護非花蓮慈濟醫院同仁，也並非合作看護公司之員工。

據了解，一般24小時醫院看護費用2200至2400元，但假如外面接洽或私接的大約收費2000，一個月聘用費用，就差了將近9000。所以才會有個人跟私接的看護到醫院工作。

(中時 )