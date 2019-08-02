內政部2日在台南左鎮化石園區舉辦替代役暑期公益活動，在替代役公益大使藝人林柏昇KID（左一）的活潑主持下，全場大小朋友嗨翻天，熱鬧無比。（劉秀芬攝）

內政部2日在台南左鎮化石園區舉辦替代役暑期公益活動，約500名來自嘉義、台南、屏東的學童與役男共同參與。（劉秀芬攝）

內政部2日在台南左鎮化石園區舉辦替代役暑期公益活動，約500名來自嘉義、台南、屏東的學童與役男共同參與，在替代役公益大使林柏昇（KID）的活潑主持下，全場大小朋友嗨翻天，熱鬧無比。

內政部次長陳宗彥、台南市長黃偉哲及參與活動各區區長、校長，2日上午也到場同樂，陳宗彥勉勵役男，用愛關懷社會、熱情奉獻，落實服務學習精神。

黃偉哲表示，非常感謝內政部替代役男替社會做了很多事，不管是捐血、關懷獨居老人、陪伴小朋友課後輔導，有活力年輕人的投入公益活動，役男也能體會社會服務的重要。

2日的活動熱鬧多元，有歡樂的唱跳、精彩的馬戲嘉年華、奇幻的魔術表演，還有挑戰性的大地遊戲，更安排學童參觀左鎮化石園區。役男們使出渾身解數，與小朋友玩在一起，藝人KID也充分發揮主持專長，帶動現場氣氛。

內政部表示，役政署每年暑假期間都會推出「陽光役男、公益尖兵」、「暑期百萬CC捐血」，以及課後照顧、關懷長者及協助居家清潔等系列公益活動，今年1至6月就有1萬多人次的役男參與活動，充分展現役男關懷社會的價值。

(中時 )