金門地方法院與金門地檢署推動訴訟e化，今天啟動數位卷證交換作業。（金門地檢署提供）

金門地方法院與金門地檢署完成卷證數位化交換作業，往推動訴訟e化，實現「科技法庭」的目標再邁進一大步。未來，可節省大量影卷用紙，院、檢分享電子卷證資料外，也可提供當事人和律師聲請使用。

尤其，位於台灣本島的律師，未來可以透過聲請電子卷證光碟，來閱覽訴訟卷證，免去台金兩地往返奔波，在時間、金錢方面都會經濟許多。

金門地檢署與地方法院在今天舉辦數位卷證交換啟動儀式，宣示朝推動訴訟e化的目標前進。在開庭審理過程中，一旦法官遇到檢察官、被告或律師雙方有爭點或疑義的地方，不必再費時一張張翻閱，可直接以「投影」方式呈現數位卷證內容，讓所有出庭者都能一目瞭然，省去傳遞卷證的時間，有助於提升開庭審理的效率。

檢方說明，透過資訊科技化的輔助，審、檢、辯3方皆可快速取得數位卷證，減少人力、物力及時間的重複付出，達到「審判透明」、「提升效率」、「資源共享」「節能減碳」之目標。

(中時 )