「私菸案」引起國安及軍中人事大調動，總統蔡英文為展現整飭決心，特地將以治軍嚴謹著稱的前退輔會主委邱國正調任國安局局長，副主任委員李文忠奉命代理退輔會主委。李文忠昨天在會務會報指出，鑒於華航私菸陋習的教訓，退輔會各處及所屬機構立刻檢視經管業務是否有陋習陋規，一週內提出問題及改革建議，二週內初步定案，再交由新任主委做最後決定。

李文忠表示，政黨輪替的意義在錯誤、不好的政策會被檢視、改變，陋習陋規會被挖掘、革除，人民要求的就是政治清明，這端賴對權力、利益的節制及監督。

李文忠指出，除弊相對興利較為容易，但陋習陋規涉及既有陳規及既得利益，更需要領導者及政務官拿出決心及魄力。輔導會同仁過去三年來協助兩位主委完成許多改革，現在代理主委，他會當一天和尚撞一天鐘，努力革除輔導會的陋習陋規。

李文忠強調，他將要求輔導會所有同仁以最嚴格的標準檢視經管業務，革除陋習陋規，例如醫院的人事及採購，農場的公關接待等，法規僅是最低的道德規範，要用比「不違法」更嚴格的標準來檢視與執行，並注意符合人性，才能徹底執行。

(中時 )