在因為界外球重擊2歲小女童的悲劇發生後，不少大聯盟球團都計畫加長內野防護網直到全壘打標竿，白襪是首支在7月就率先落實的球隊，不過卻意外成為大都會外野手麥尼爾(Jeff McNeil)大秀美技的最佳場地，也讓大都會順利以4比0戰勝白襪。

5局下半大都會1比0領先，白襪打者席曼奈茲(Eloy Jimenez)擊出一支右半邊界外球，不過麥尼爾不愧被稱作「飛鼠」，他衝向邊線後不僅漂亮接殺，之後因為來不及煞車所以選擇像玩彈簧床般，整個人跳進護網再像沒事般彈回場內、完美落地，乾淨俐落的動作也獲得全場球迷的歡呼。

「這就像是在馬戲團之類的地方蹦蹦跳跳，」大都會總教練米奇卡拉威(Mickey Callaway)賽後表示，「也許每個球場都該安裝加長護網，這次確實讓他免於受傷。」原本是拿來保護球迷的護網，不只同樣保護了球員，還讓麥尼爾大秀了美技。

「我是本能地想接殺這球，」麥尼爾賽後笑說如果沒有護網，那他可能會摔進看台內，「這對於前幾排的人來說可能有點不幸。」

大都會並沒有出清任何投手，除了雷神辛德加(Noah Syndergaard)還留著，惠勒(Zack Wheeler)也沒有被交易，今日對戰白襪惠勒更繳出好投，先發7局無失分，僅被敲4支安打、送出7次三振，最終率領大都會以4比0完封白襪。

(中時電子報)