國民黨立委許毓仁上午接受媒體訪問。

針對鴻海前董事長郭臺銘、臺北市長柯文哲、前立法院長王金平，可能組「黃金鐵三角」迎戰2020大選，藍委李彥秀今天表示，此機會非常小，因為王在與黨有最大嫌隙時刻都沒離開，因此她不認為王會離開國民黨，這段時間黨中央從上到下也不斷和郭溝通，因此三方合作機率非常小。

臺北市長柯文哲宣布組臺灣民眾黨，力拼明年前進國會外，也為參選總統鋪路，而北市府蔡壁如第一時間也致電告知鴻海前董事長郭臺銘陣營組黨，郭柯合甚囂塵上，也傳出始終宣稱參選到底的前立法院長王金平，趁郭出國沉澱為郭奔走尋求地方支持。

國民黨李彥秀對此表示，若「郭、柯、王」三人合作，將成為國民黨最大危機也是最棘手問題，至今她相信包含連戰、吳伯雄到馬英九等歷任黨主席，都在做檯面下的溝通與整合，包括前黨副主席胡志強、15名縣市首長也在努力中，以假使國民黨明年無法重返執政，就永遠沒法站起來的心情去溝通，她相信最後會有好結果。

對於前臺北縣長周錫瑋點臺前總統馬英九、黨副主席郝龍斌等大老負責把郭董找回來，黨中央要如何防止郭臺銘脫黨參選總統？李彥秀說，初選結束後，現在黨從上到下都有責任協助黨做很多團結的工作，包括高雄市長韓國瑜，都應該傾全力來和郭或身邊有人溝通，不只檯面上，檯面下也要努力。

李彥秀指出，無論三顧茅廬也好，只要虛心請教且展現最大誠意，相信有很多不同的人溝通矛盾關鍵，會有機會整合成功。她樂觀認為，相信愛中華民國的郭臺銘初衷還在，所以用全黨之力來和郭溝通會有效果的。

國民黨立委許毓仁覺得「解鈴還須繫鈴人」，要看當初的結是在哪裡結下的，其實還是要由獲黨提名為總統參選人的韓國瑜親自溝通才能化解。

(中時 )