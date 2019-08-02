民進黨高市議員邱俊憲在臉書貼出媒體報導，質疑韓市府說「愛情摩天輪」8月要動土承諾跳票；對此，市長韓國瑜2日受訪時略顯動怒，連問3次「我什麼時候說過動工了？」強調他是指有2、3家外商有意願投入，正在做愛河摩天輪的可行性評估，「民進黨議員好像很不希望高雄進步的樣子，天天搞抹黑！」

陳菊子弟兵、前六小福議員邱俊憲在臉書質疑愛情摩天輪政策跳票，更貼出媒體報導佐證，指韓市府說法像摩天輪「一直轉」，從先前受訪說「確定兌現」、「8月招標」到「8月召開說明會」，每次都不一樣。

「我什麼時候說過動工了？」韓國瑜今日受訪鄭重澄清，他的意思是有2、3家廠商，包括外商表達意願，要投入調查、探勘，評估在愛河上建構摩天輪的可行性，研究這個案子的商業價值，並沒有說8月就會動工。

韓國瑜說，高雄進步、市民生活過得好，大家應該很快樂，但民進黨的議員似乎很不樂見，「每天唱衰、抹黑我說謊是什麼意思？」

市府新聞局則調出6月28日韓國瑜受訪的逐字稿紀錄，證實當時韓說的是「8月份吧，大概就會有3家廠商，都是國外的，要來我們愛河旁邊要加入我們摩天輪的計畫，那這邊我們也在準備，摩天輪很多人在問怎麼都沒有看到，事實上我們也一直有在接觸，大概是美國1家、英國1家、法國1家，3家都是外國廠商，他們對我們愛河上面架一個摩天輪，他們有高度的興趣，所以大概在八月份，愛情摩天輪這個會跟大家報告，因為很多人都在關切」，的確沒提到「8月要動工」。

至於媒體提問王金平婉拒當副手、與郭台銘是否取得聯繫及李佳芬祖墳等問題，韓國瑜皆以「平日拚市政」為由，拒絕回應。

(中時 )