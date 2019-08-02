宣布退出時代力量的立委林昶佐今接受電台專訪表示，退黨相關手續已請助理辦理，如果幾年後時力路線確定，且與理念相近，只要一通電話他就會回去。（Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

昨宣布退出時代力量的立委林昶佐，時力黨主席邱顯智表達希望慰留，但林昶佐今接受廣播專訪表示，既然做了決定就不會反悔，即便時力最終確定支持蔡英文總統競選連任，直到明年選前不會回時力，不過，若幾年後黨的路線、主軸已經清楚，與他想法相近，只要一通電話他就會回去。

林昶佐昨以時力路線及明年立委選戰策略為明為由，自認與黨內無法取得共識，自行宣布退黨，並基於國家利益，支持不傾中的蔡英文總統競選連任。外界關注林昶佐的出走是否引發連鎖效應。

值得關注的是，林昶佐原任時力北市黨部主委，不少黨員或議員是林的子弟兵，恐醞釀與林昶佐同進退，屆時將掀起時力退黨潮，尤其是時力北市信義、南松山提名的陳雨凡該何去何從備受矚目，林昶佐今天表示，退黨是他自己的決定，其他人不需要共進退，接下來還是他會幫忙陳雨凡勤跑基層。

經過一晚沉澱及黨內慰留聲浪不斷，是否改變退黨的決定？林昶佐說，既然做了決定就不會改，退黨相關程序已經請助理去辦，但這些人都是朋友，幾年後如果時力路線主軸清楚，且想法與他相近，只要一通電話他就回去。

(中時 )