英國QS全球教育集團7月31日發布全球最佳留學城市排名，台北第17名，在亞洲僅次於東京、首爾和香港，上榜理由除了擁有台大這個旗艦性的公立大學，還包括城市的「多樣性」以及「對外國旅客特別友善」等；新竹第68名，上榜理由是「悠閒但又鄰近有『東方矽谷』之名的竹科園區」等。

QS最佳留學城市排名包括全球120個城市，排名指標主要有：城市擁有大學的數量及其在世界大學中的排名情況，國際雇主在當地招聘的活躍程度，生活成本以及學生群體的多樣性等。

今年拿到前三名的城市是英國倫敦、日本東京以及澳洲墨爾本，4到10名依序是德國慕尼克、德國柏林、加拿大蒙特利爾、法國巴黎、瑞士蘇黎世、澳洲雪梨、南韓首爾。

台北比去年上漲3個名次，簡介中表示台灣的大專校院近幾年在世界大學排名表現突出，成為亞洲高等教育的樞紐之一，其中台北就有7所大學進入QS的2020世界大學排行榜，包括旗艦大學台大。

至於台北本身，簡介裡提到，它和香港一樣「混合了現代城市生活的快速步調和傳統文化元素」，加上學生群體的多樣性、相對便宜的學費及生活成本，都成為台北的強項。結論特別用斜體字強調：多樣性及友善，以及本地人對外國旅客的友好及樂於幫助，是台北市成為最佳留學城市的主因。

第68名的新竹市比去年上升5個名次。簡介裡提到，新竹市可能不如QS最佳留學城市裡的其他上榜者知名，但新竹更適合那些想在台灣讀書，不過喜歡較小且較悠閒城市的外國學生；除了擁有新竹清華和新竹交大這兩所大學，有趣的是新竹和另一知名留學城市芝加哥同樣都有「風城」的綽號，而雇主活躍度、超過400年歷史以及鄰近的竹科工業園區，都為新竹大大加分。

兩岸三地方面，香港第14名，中國大陸則有第第32名的北京、第33名的上海和第99名的南京進入百強。

(旺報 )