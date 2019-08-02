未婚妻雯雯發聲原諒。（圖／取材自東網）

香港男團「BOYZ」成員張致恒（Steven）日前與粉絲雯雯奉子成婚，還連帶爆出張致恒腳踏五條船疑雲，過去曾坦言患性上癮症的他，如今連結婚都被外界譙爆，事後張致恒發文認錯，而未婚妻雯雯奉也首發聲，原諒張致恒，表示「今日以後只向前看為兒子一步步前行。」

34歲張致恒原本是喜事奉子成婚，未料卻爆他連劈5女，其中的苦主、舞台劇演員梁皓恩得知後更是大受打擊，還有2名女子現身指控張致恒偷吃，讓張致恒有如蜘蛛網狀的情網曝光，張致恒事後在IG發文道歉「我的惡行傷害了所有人」，並感謝未婚妻雯雯體諒「我承諾會做一個負責任的人，好好照顧她和BB。」

而雯雯也在風波後首度發聲，表示自己以了解一切，決定放下並向前看「既然決定邁向人生另一個階段，我們會共同做好父母的責任」，表示認為當務之急是孩子的成長「目前最重要是我們的BB能夠健康快樂地成長，今日以後只向前看為兒子一步步前行。」

(中時電子報)