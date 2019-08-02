自主持人KID入伍後，狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》最新一集代班主持，交棒給與KID擁有多年兄弟情的Eason，王仁甫虧Eason「終於等到今天」，沒想到隨即被KID攜手Eason痛宰。而八點檔女神方馨按摩時的陣陣呻吟聲，掀起節目高潮，讓王仁甫忍不住自曝，「一度有點迷失。」

節目一開始，王仁甫立刻吐槽，「Eason在演藝圈這麼多年，終於等到今天。」Eason聞言指著KID的人形立牌，笑稱自己每天都在攝影棚外面，想說什麼時候可以混進來，「我終於等到春天了！」王仁甫胡扯兵單是Eason親自放進KID家信箱，Eason展現幽默功力搞笑回應，「我還貼上限時快遞的貼紙。」搞笑完，Eason不忘傳達KID的訊息，「KID交代我要好好帶隊，不能壞了他的招牌。」

方馨（坐椅者）邊腳底按摩邊唱歌。（狼谷競技台提供）

當王仁甫及Eason帶領各自隊伍即將進行電競手遊對決時，KID居然趁著放假，忍不住技癢上線加入，惹得Eason回頭看向KID的人形立牌笑說：「難怪覺得有一個人如影隨形盯著我看。」

節目最高潮，落在難得上綜藝節目的方馨身上，她在遊戲關卡，挑戰邊腳底按摩邊唱歌，在師傅強力按摩下，她的表現絲毫不受影響，即使表情痛苦近乎猙獰也沒走音，連升Key飆高音都完美呈現。師傅看她無感，還狠心加重力道，用力到彷彿要把方馨的腳扭斷，讓她痛到受不了狂叫，王仁甫笑稱方馨發出的陣陣嬌嗔聲，讓他一度有點迷失，方馨聽完急著撇清，「不是嬌嗔，很痛。」

(中時 )