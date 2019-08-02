2至4歲育兒津貼8月1日正式開放申請，新竹縣由各鄉鎮公所受理，不過有不少家長質疑，由於教育部說法，可透過現場親辦、郵寄兩種方式申請，不過新竹縣卻僅有親辦，使得雙薪家庭還必須特別請假辦理，較為曠日費時，新竹縣政府教育處指出，由於郵寄容易有人為疏失，建議仍以親送為主，也可委託他人代辦。

有家長抱怨，由於2至4歲育兒津貼需重提申請，而新竹縣目前僅開放現場親送方式，使得雙薪家庭必須有1人請假，前往鄉鎮公所處理，但教育部的網站卻說明，可以透過郵寄或親辦方式申請，較體貼上班族的不便。

不過新竹縣政府教育處也表示，確實有2種申請方式，但日前與各鄉鎮公所討論時，考量到郵寄容易出現人為疏失，導致申請信件遺失或是文件有缺漏必須補件等，一來一往更加耗費時間，因此才在育兒津貼文宣上，將郵寄方式拿掉。

教育處也建議，由於申請時間為8月1日至9月30日，家長或監護人前往幼兒戶籍所在的鄉鎮公所辦理，都可溯及8月開始發放的2至4歲育兒津貼，仍以親送或委託他人辦理最佳，以免受理單位未收到郵件，而沒有通知到家長重新申請，造成雙方困擾。

竹北市公所8月1日也湧現申請人潮，因此將申請地點移至3樓里幹事處，市公所社會課也安排人員提供諮詢、代為影印文件等，加速申請效率，直到2日仍有一波波家長湧入。

(中時 )