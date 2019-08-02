交通流量大的彰化市中央陸橋將施工，連續11天封閉西行車道。（吳敏菁翻攝）

交通流量大的彰化市中央陸橋將施工，連續11天封閉西行車道。（吳敏菁翻攝）

交通流量大的彰化市中央陸橋將施工，連續11天封閉西行車道。（吳敏菁翻攝）

彰化中央陸橋是交流輛特別多，為了伸縮縫更換維修工程，陸橋西行方向，將連續11天封閉施工車道，施工時間從8月5日到15日每天早上9點到下午4點，呼籲民眾儘量以彰化市中華西路、曉陽路等替代道路改道行駛。

施工期間勢必勢必衝擊當地交通。為降低施工交通衝擊，彰化市公所1日9時30分邀集縣政府工務處、彰化工務段、警察局交通隊、彰化警察分局、彰化義交中隊及施工廠商召開協調會議，作出以下結論：

一、將施工首日延後至6日10時始進場施工，避開週一上班車潮及6日上午尖峰時段。

二、中央陸橋東側下橋端四維路89巷口及中央路44巷口施工期間每日7~22時管制人車通行，路口交通號誌調整為閃光運作。

三、橫向支道應在前一路口設置提前改道告示牌面，並協請義交指揮交通。

四、加強連繫警廣、運用公路總局網路APP、CMS電子資訊看板加強路況推播及反映。

五、縣府、警察局、市公所三方協作建立聯繫窗口名冊，成立LINE群組及時處理施工及突發路況。

此外，彰化縣警察局將在施工期間規劃警力疏導崗及啟動交通快打機制，務必讓施工交通衝擊降至最低，呼籲市民體諒施工所帶來不便，並配合員警及義交指揮疏導，依序通過工區，或儘量利用彰化市中華西路、曉陽路等替代道路改道行駛。

(中時 )