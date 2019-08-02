松菸文創大樓2017年起，因土方利益發生數起槍擊案，刑事警察局將槍擊案中涉嫌恐嚇得利的松聯幫大哥柯榮華等移送台北地檢署，檢方偵查後認定柯等人在槍擊案發生前有打電話恐嚇富邦建設的事實，2日依恐嚇得利未遂、恐嚇危害安全罪，將柯榮業及他的員工郭人豪、侯于翔提起公訴。

2017年11月1日、2018年1月19日、2月27日，台北市富邦建設公司一連三次遭人開槍示威，2017年12月25日位於松山區台資大樓11樓的瀚亞建築師事務所也被人開槍示威，刑事警察局偵辦後將魏文波等6人移送，北檢並於去年9月依槍砲、恐嚇等罪起訴魏文波等6人。

不過，警方認為柯榮華是因土方利益教唆槍擊案的幕後主嫌，於是依恐嚇危安、恐嚇得利罪嫌，將柯榮華、魏文波、侯于翔、郭人豪移送北檢。

檢方調查，郭、侯二人確於2017年11月富邦建設、12月25日瀚亞建築師事務所等槍擊案發生前，都曾打電話給富邦建設，宣稱「土方給華哥做」、「華哥可以解決你們的問題」等言語，之後，郭、侯2人逃往大陸，柯榮華還曾赴大陸與二人接觸，並被警方充分掌握，檢方於是根據事證，將柯等3人起訴。

至於魏文波，檢方根據事證認定，恐嚇得利及恐嚇危安部分的犯罪行為與魏無關，因此不起訴處分。

(中時 )