台北市長柯文哲日前宣布籌組「台灣民眾黨」，為2020大選投入震撼彈，外界評估恐衝擊蔡英文總統選情，蔡英文今日上午受訪時則表示，作為總統跟候選人要結合最大的力量，「不論是台灣派還是中華民國派，或是中華民國台灣派，我們都要團結起來」。

對於媒體提問，在臉書引用蔣渭水名句「台灣是台灣人的台灣」，是否在回應柯文哲兩岸論述，蔡英文表示，「台灣當然是台灣人的台灣」，蔡也強調這幾年政府在外交上的努力，讓國際社會認為台灣是可以努力打拚的夥伴，「我們說台灣是世界的台灣也不為過」。

至於是否擔心柯組黨衝擊選情，蔡英文回應，不論是台灣派還是中華民國派，或是中華民國台灣派，我們都要團結起來，來一起面對我們的挑戰，守護我們的主權、守護我們的民主。

另外除柯組黨外，許多泛綠人士也表態要籌組政黨，蔡英文說，民主多元本來就是讓不同的政治人物或政黨可以競爭，在這個階段有很多結合的可能性，「還是一句話，我們都會集結最大團結的力量。」

(中時 )