距離美國男籃訓練營6日開訓時間越來越近，宣告退出球員卻在逐漸增加當中，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞2日爆料，活塞中鋒德拉蒙和快艇前鋒哈瑞爾宣告退出美國男籃，也讓美國男籃趕緊補進灰熊19歲小將傑倫傑克生。

儘管這支即將參加8月底男籃世界盃的美國男籃，將是馬刺總教練帕波維奇領軍美國男籃的首次國際大賽，可惜眾家球星似乎都不給他面子，包含安東尼戴維斯、哈登、利拉德、麥科倫、畢爾、迪羅薩等人都先後宣告退出美國男籃。

如今確定參加訓練營的16人名單包括：羅瑞、哈里生巴恩斯、庫茲馬、傑倫布朗、米德頓、透納、肯巴沃克、普朗里、布魯克羅培茲、桑迪斯楊、米契爾、蘭道爾、塔圖、塔克、史馬特和傑倫傑克生，接下來是否有人退隊還很難講。

根據美媒分析，今年眾家球星不願參加世界盃的兩大主因，其一是世界盃舉辦時間從去年改到今年，距離東京奧運僅剩1年，假如同時出戰世界盃與奧運，等於要球員連兩年放棄休兵期，其二是世界盃開打時間跟新球季訓練營太過接近。

(中時電子報)