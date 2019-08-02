在服務業近10年的戴瑋萱一路從銷售人員到店長職位，因想轉換跑道並走出自己喜歡的路，她參加勞動部高屏澎東分署委託高雄市輔育人員職業工會開辦的托育人員訓練課程，學習到紮實的托育知識，並以愛心陪伴孩子們成長茁壯。

戴瑋萱在服務業工作時期，父親時常會鼓勵她學習多元技能，父親過世後，她辭去工作開始找尋轉換跑道的契機，朋友推薦她參加托育職訓課程，因待業期間曾幫忙照顧姐姐的孩子，也對陪伴及照顧孩子有濃厚的興趣，決定參訓考照，成為托育人員。

戴瑋萱說，托育人員的職訓課程所學，實際用在孩子身上效果相當好，像是如何引導孩子的情緒，讓他們從緊張、排斥到接受、喜歡，職訓課程老師分享的訣竅，更能讓她快速上手，成為專業的托育人員。

在勞動部高分署提供職訓的資源幫助下，戴瑋萱取得保母人員技術士證照，轉換職場開啟事業的第二春，同時她也會將職訓課程所學習到的托育知識分享給孩子的父母，改變大家教育孩子的方式。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，為有利待業者重返職場，分署規畫與民間培訓單位合作，結合民間培訓單位現有設備、師資及資源，委託辦理產業需要的訓練職類，以提升待業者就業技能及增進產業競爭力，歡迎對職前訓練課程有興趣的民眾，到台灣就業通網站查詢，或撥07-8210171洽詢。

(中時 )