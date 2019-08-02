國民黨總統參選人韓國瑜3日到桃園9大宮廟參香祈福，晚上6點20分到中壢興仁公園舉辦支持者相見歡，國民黨部估計將湧入5萬人潮，警方嚴正以待佈署交通管制措施，中壢警分局呼籲民眾盡量搭乘大眾運輸工具前往，由內壢火車站步行至會場約15至20分鐘。
一、交通管制：
(一)第一層管制：
１、管制時間：108年8月3日（星期六）14至22時（得視現場交通狀況機動調整）。
２、管制路段：
(１)中壢區興仁路二段（由興安二街至榮安一街）北往南單向通行。
(２)中壢區興安一街（興仁路二段至東泰街660巷）西往東單向通行。
(二)第二層管制：
１、管制時間：視現場交通狀況需求擴大實施。
２、管制路段：
(１)中壢區興仁路二段（遠東路至榮安十三街，含路口）。
(２)興安二街（榮民路至興仁路二段，含路口）。
(３)興安一街（興仁路二段至東泰街660巷，含路口）。
(４)榮安一街(榮民路至興仁路二段，含路口)。
３、管制方式：管制路段除消防車、救護車、其他緊急救援車輛及活動作業車輛外，其餘汽、機車禁止進入管制路段；管制路段內之汽、機車准出不進。管制範圍及管制時間得視現場人車疏運需求機動調整。
(三)停車管制：
１、管制時間：108年8月2日（星期五）20時至8月3日（星期六）22時（得視現場交通狀況機動調整）。
２、管制路段：中壢區興安一街(興仁路二段至東泰街660巷)雙向、興仁路二段（興安二街至東泰街）靠公園單側路邊禁止停車（活動工作車輛除外）及設攤。
二、 相關停車場資訊：
(一)遊覽車：
１、 上下車點位置：中壢區興仁路二段136號前。
２、停車場位置：中壢區遠東路56號旁空地（車位50格，距離會場800公尺）。
備註：活動結束散場時配合第二層交通管制，遊覽車將延後至人潮散去後始得進入管制區。
(二)自小客車：
１、 自強停車場：中壢區強國路68號後方（車位314格，距離會場600公尺）。
２、 興仁路停車場：中壢區興仁路一段26號旁空地。（車位300格，距離會場850公尺）。
(中時 )
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