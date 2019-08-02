109學年度大學術科音樂、美術、體育組考試，將於109年1月20日至2月9日舉行，考試簡章2日起開始發售。本次考試成績可供大學繁星推薦入學、大學個人申請入學及大學考試入學等各招生管道使用，109年7月指定科目考試不再舉辦術科考試，請考生特別注意。

大學術科考試委員會聯合會表示，109學年度大學術科考試簡章，每本新台幣30元，發售日期自108年8月2日起至108年11月7日止。

簡章購買方式方面，集體報名者（應屆畢業生或經由補習班集體報名者），一律向辦理集體報名單位（所屬高中學校或補習班）購買，或是辦理集體報名單位（高中學校、補習班）依本會函告方式購買，洽詢電話：（02）7734-1092。

個別報名者部分則採取郵寄購買（附簡章工本費及A4回郵信封一個），簡章工本費每本新台幣30元，以郵政匯票（受款人：大學術科考試委員會聯合會）或現金袋均可；購買3本以下者，方可用郵票折現。

大學術科考試委員會聯合會強調，回郵信封請使用A4規格並貼足郵資（掛號36元），於封面填妥收件人姓名、郵遞區號、地址，註明「購買109學年度大學術科考試簡章」，寄至10610臺北市大安區和平東路1段162號「大學術科考試委員會聯合會」。

大學術科考試委員會聯合會提到，報名費用則為報名費含「基本費」及「考試項目費」兩項：基本費部分，集體報名者每名150元，個別報名者每名200元，中低收入戶考生減免報名費10分之6（基本費集體報名者每名60元，個別報名者每名80元），另依考生選考之組別、考試項目加收費用；但低收入戶考生之報名費全免。個別報名超商繳費時間調整：個別報名考生於超商繳費將開放至報名結束前2天（108年11月5日晚間12時）截止。

相關事項可至大學術科考試委員會聯合會網站 http：／／www.cape.edu.tw／ 查閱。

(旺報 )