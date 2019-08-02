退將批破壞國軍人事制度 蔡英文：聽聽就好 12:382019/08/02 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統今日上午參訪五股紡織公司。(吳亮賢攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 總統府特勤走私免稅菸案爆發，多名軍中高層人事出現異動，引來退役中將吳斯懷批評，走馬燈的調動方式，破壞軍中人事制度，今日上午蔡英文總統接受媒體訪問時，先是詢問「這是誰講的？」，在得知是吳的發言後，僅笑笑表示，「喔，他講的喔，你聽聽就好。」 另傳出未來總統府侍衛室督導責任將歸由國安局，蔡英文則回應，在這事情剛發生時，已經下令國安局必須檢討特勤人員的管理制度及紀律問題，「國安局根據我的要求所提出來的報告，這個是最根本解決我們目前所看到的陋習，為什麼長久以來沒有被發現的情況。」 (中時 ) #2020大選 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 NHK專訪 蔡拒一國兩制加強國防 04:102019/07/29 焦點新聞 蔡再打恐中牌 強調台灣須強化防衛能力 04:102019/07/29 政治要聞 韓蔡民調PK盤 黃暐瀚斷言：他將進場 12:202019/07/29 政治 只有小英能妖魔化小英 04:102019/07/30 時論廣場 私菸案總統華航誰說謊？陳怡潔痛批兩方說法兜不攏！ 16:402019/07/30 政治 打結搔頭乾笑!影片曝真實小英 18:202019/07/30 政治 國安人員私菸影響 小英支持度重傷 13:022019/07/31 政治 2020總統大選 學者：蔡英文「穩」了？！ 03:342019/08/01 政治 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 07:562019/08/01 政治 憂難與時力整合？ 蔡英文：依黨內機制溝通 11:342019/08/02 政治 政治熱門新聞 王浩宇爆最新民調 柯政黨排名嚇到網友 - 政治 胡幼偉：郭台銘想的我都想過了 - 政治 前立委王麗萍力挺柯黨 衝高總統票、推內閣制 - 政治 終生挺綠老父 臨終淚託兒投韓一票 - 政治 私菸案後 韓蔡民調結果令人大驚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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