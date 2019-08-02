總統府特勤走私免稅菸案爆發，多名軍中高層人事出現異動，引來退役中將吳斯懷批評，走馬燈的調動方式，破壞軍中人事制度，今日上午蔡英文總統接受媒體訪問時，先是詢問「這是誰講的？」，在得知是吳的發言後，僅笑笑表示，「喔，他講的喔，你聽聽就好。」

另傳出未來總統府侍衛室督導責任將歸由國安局，蔡英文則回應，在這事情剛發生時，已經下令國安局必須檢討特勤人員的管理制度及紀律問題，「國安局根據我的要求所提出來的報告，這個是最根本解決我們目前所看到的陋習，為什麼長久以來沒有被發現的情況。」

(中時 )