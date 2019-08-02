台北市長柯文哲傳出組黨消息，2日市府就指出，有署名「莫子瀟」的臉書帳號，公然留言表示「柯文哲這個畜生 別讓我碰到 曾則親手殺了他」據指北市警方已介入調查、追人中。

該帳號此文一貼，也引發支持者不滿，表示「這個可以逮捕了」、「中正一分局我要報案，有人要殺市長」、「殺人了！」全案正由警方偵辦中。

(中時 )