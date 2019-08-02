男子臉書嗆殺柯文哲 北市警急追嫌 12:432019/08/02 中時 陳鴻偉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有民眾在臉書留言要對柯文哲不利。（翻攝臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲傳出組黨消息，2日市府就指出，有署名「莫子瀟」的臉書帳號，公然留言表示「柯文哲這個畜生 別讓我碰到 曾則親手殺了他」據指北市警方已介入調查、追人中。 該帳號此文一貼，也引發支持者不滿，表示「這個可以逮捕了」、「中正一分局我要報案，有人要殺市長」、「殺人了！」全案正由警方偵辦中。 (中時 ) #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 柯文哲組台灣民眾黨 北市府態度曖昧：明天回應 19:352019/07/31 政治 柯文哲組黨 拚10席區域與不分區立委 21:232019/07/31 政治 組黨戰2020？3年前一則新聞讓粉絲哭：14年柯P去哪了 22:412019/07/31 政治 柯組黨已擬好2套劇本 郭台銘參戰、自己當主席 23:222019/07/31 政治 柯文哲組黨傷到誰？ 郭正亮分析 01:322019/08/01 政治 柯文哲組黨 幕僚：原子彈研發有成 02:002019/08/01 政治 王世堅批柯組黨 騙子升級詐騙集團 15:062019/08/01 政治 王世堅批柯組黨 騙子升級詐騙集團 15:162019/08/01 政治 有人要鬧場 柯創黨大會恐變拋棄大會 00:032019/08/02 政治 柯文哲組黨 董智森笑稱逢鬼門開 00:082019/08/02 政治 社會熱門新聞 長腿女主播站路邊遭暗殺：以為會死 凶嫌落網 - 社會 好熱！19歲正妹搭公車穿太辣 遭運將轟下車 - 社會 隔離不安全的人 邱國正：我會下重手 - 社會 熱褲女主播慘遭路人爆菊 傷勢嚴重 - 社會 火鍋吃到昏沈沈 人妻被抬上車脫褲啪啪啪 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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