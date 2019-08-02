父親節前夕，王傳一接受《嬰兒與母親》訪問，並擔任8月號封面人物，開口閉口都是奶爸經。王傳一雖是獨生子，但從小就有孩子王特質，在學期間已是風雲人物，回到家，也總能和姪子們打成一片，他笑說：「姪子對我的態度不會像長輩，而是像哥哥，我都叫他們別喊我『叔叔』、『伯伯』，叫『哥哥』就行，很快就拉近彼此的距離。」女兒出生後，王傳一包辦陪伴玩樂、餵飯工作，赤子之心常被家人虧說是巨嬰陪小嬰。

比如說，天氣越來越熱，女兒喜歡摸冰涼涼的東西，王傳一每次喝飲料時，會把杯緣偷偷碰一下女兒的小臉蛋，總是逗得小娃咯咯笑；又或者，陪女兒練習走路時，每跨出一步，就幫她製造浮誇特效聲音，父女倆總是笑成一團；有時女兒調皮搗蛋亂丟玩具，被媽媽責備時，他也會「神救援」送上關愛眼神外加淘氣鬼臉，徹底顛覆以往在螢幕上高冷傲的霸氣總裁、型男企業家角色形象。

影歌視三棲的他，被問到當爸後的「戲路」會不會更寬廣？王傳一先笑稱：「確實結婚之後，會找來的都是父愛成分重一點的角色，甚至是奶粉廣告合作案。」但他不忘強調，自己的個性雖然童心未泯，目前接戲角色仍按原定方向走，並無太大調整，私底下已變成「女兒的大玩偶」的他，也常自我提醒要有父親的樣子，「但一遇到女兒常常破功就是了。」他自嘲。

為了讓王傳一在外地拍戲工作無後顧之憂，女兒出生後，妻子自願當全職媽媽，「太太的心思完全放在小孩上，不容許有任何的生病或受傷，孩子不小心跌倒，她都深怕留下任何後遺症。」儘管女兒自襁褓中就是不太愛哭的乖寶寶，太太因全心全意照顧孩子，整個人消瘦一大圈，讓王傳一十分心疼，一度提議請保母來家裡幫忙，但最終仍尊重妻子的決定。他也希望全力支持太太，做太太的神隊友。

「照顧孩子勞心勞力，累是必然的，但我太太很享受這樣甜蜜的負擔。」只是女兒剛出生時喝奶很頻繁，讓她很難好好休息，王傳一自爆：「太太慫恿我試喝母奶，本來我是不太敢，最後被她說服喝了一口。」日前王傳一曾曝光女兒的半身萌照，胖嘟嘟的嘴邊肉與短短肥肥小肉腿，讓粉絲大喊「超想捏一下」、「好想咬一口」。

他開玩笑以「肥美」形容吃貨女兒，「基本上陪玩樂、餵食是我的責任，每天下午4、5點是她吃副食品的時間，會弄些小魚粥、蛋黃泥、胡蘿蔔泥，她可以吃下一個拳頭份量，午、晚餐我們一起吃飯，她也會坐在嬰兒椅上陪我們。」女兒只要一吃東西心情就很好，手舞足蹈的可愛模樣讓王傳一超有成就感。

提起孩子的教養議題，本身是交大高材生的他直言：「禮貌跟教養是我最重視的，有禮貌的孩子自然得人疼。」隨著女兒越來越懂事，夫妻倆不忘把握機會教育孩子，例如從大人手上拿到食物要說「謝謝」，似懂非懂的小女娃已經會用微笑、拍手等身體語言表達。夫妻倆偶爾會邀朋友來家中作客，透過觀察不同父母的教養態度，作為未來截長補短的參考依據。

王傳一觀察，現在越來越多直升機父母，什麼事情都捨不得讓孩子做，有些小男生甚至6、7歲還不會自己開寶特瓶蓋，也成為夫妻倆對於教養孩子的共通話題，「我們幾乎天天討論，希望透過溝通，找出共同理念價值。」目前太太扮黑臉機會較多，但王傳一說：「等到女兒比較能溝通以後，我想在知識教學方面，我會負擔比較大的責任。」「我會用另外一種方式讓她知道重點是態度，這是對一件事情的認真態度，而不只是成績。」

夫妻倆都是高爾夫球控，日前替女兒舉辦1歲抓周儀式，調皮的王傳一竟然只準備12隻高爾夫球桿，「怎麼抓都是球桿，我就是要她長大後跟著我打遍世界各地的球場，我們全家人都愛打球，也希望女兒愛運動，健康快樂長大。」他透露，已經帶著女兒走過環島旅行，南部球場艷陽高照，小寶寶被曬得瞇起眼睛，岳母貼心地抱小孫女在18洞等待爸媽，紀錄下最珍貴的高球初體驗。

「她應該算是蠻愛運動的寶寶，最近活動力特別強。」王傳一透露，從上個月開始自己迷上騎腳踏車，特別弄了一個可以保護1、2歲寶寶的坐椅，一有空就帶寶貝女兒去騎車兜風，「她只要一停下來就會不安，反而是在腳踏車行進移動時，會睜大咕嚕嚕的雙眼，一副對什麼都很好奇的感覺。」

「我現在常在想，當女兒18歲時，我已經50歲了，當然現在還有精力陪她玩，但如果能早一點，可能體力會更好。」人生不能重來，兼具理性與感性的他，不忘站在另一半立場，「現在我都會勸堂弟們趕快結婚、早點生，畢竟還是要考慮母體媽媽狀態，男生當然比較沒有這方面問題，但女生時間錯過就過了。」

「很多人都說孩子小沒記憶，但從陪伴太太度過孕期階段，我經常隔著肚皮對女兒喊話，當作是另類胎教吧！女兒出生後對我的聲音特別敏感，現在我到外地工作，女兒透過電話一聽到我的聲音，就會跟媽媽搶電話。」王傳一感性地說。夫妻倆為了孩子定居竹北，岳父岳母也會就近協助照顧，讓女兒從小在充滿愛與陪伴的環境裡成長。

一路走來，王傳一不太有機會跟父執輩討教「爸爸經」，反而會和昔日同窗請益，同學聚會的話題多半離不開孩子。身為獨生子的他，過去習慣資源獨享，成長過程中難免感到孤單，夫妻倆曾想過要給女兒添個伴，但一切隨緣不強求。父親節將至，今年也是王傳一升格當爸後，最有感的節日之一。

他以過來人身分，對於已婚卻還在猶豫要不要生小孩的夫妻精神喊話：「我37歲才結婚，算是晚婚，原本抱定不婚、也沒有想要生小孩，可是當遇到對的人，走入家庭、生了小孩才發覺，如果這一切能再早個5年、10年會更好，孩子讓我的生命更加完整。」

王傳一分享女兒「一寶」的小蜜腿。取自臉書

(中時 )