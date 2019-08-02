美國總統川普不滿北京有意拖延貿易談判進度，宣布再對大陸剩餘3000億美元商品加徵10%關稅，引起全球股市動盪，華爾街股市更成重災區。對於美陸貿易戰走向起伏不定，專家悲觀表示，川普此次徵稅不僅將貿易戰推向新一層級，更讓投資者造成預期心理，貿易戰恐成「新常態」。

據美媒《CNBC》報導，川普此次徵稅後，可謂將全部輸美的大陸商品都課稅，但對市場心理影響更為嚴重。PNC金融服務集團資深經濟學者亞當斯（Bill Adams）表示，川普10%關稅措施相當於徵收300億美元稅款，是美國GDP的0.14%，但更廣泛的影響是在信心層面上，以及對資本支出的影響。

摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師澤薩斯（Michael Zezas）則表示，如果實施新的對陸關稅措施的話，恐導致「滾雪球效應」，連累經濟成長，甚至可能加速美國在今年第三季中衰退。他表示即將被加徵關稅的陸貨中68%是消費品，將對經濟造成即時影響，一旦實施，短期間可預見美經濟成長放緩。

穆迪（Moody's）副總經達格（Elena Duggar）也表示，「現今不論是美、歐元區，以及大陸，經濟成長皆已放緩；而貿易戰緊張局勢上升，將會巨幅影響全球經濟成長與供應鏈，商業投資與貿易恐陷停滯」。他並指出，大陸也有許多對美報復手段，包括對美商品徵稅，或者對在陸美企施壓。

(中時電子報)