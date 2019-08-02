現場也結合「台灣金餅獎烘焙競賽」總決賽，今年增設「創意幸福蛋糕」競賽項目，也規劃專區呈現得獎作品。（馮惠宜攝）

台中市老字號名店薔薇派參加「台灣金餅獎烘焙競賽」「創意幸福蛋糕」競賽，千層蛋糕上裝飾旋轉木馬，相當吸睛。（馮惠宜攝）

搶食普度以及中秋節禮贈品商機，「2019台中休閒美食展」於8月2至5日一連四天，在台中世貿中心盛大登場，今年計有百家美食伴手禮與旅遊業者熱情參與，紛紛釋出優惠折扣；現場更結合台中市糕餅公會舉辦「台灣金餅獎烘焙競賽」，各方好手現場比拼，熱鬧非凡；台中市糕餅公會理事長蔡萬財預估，今年台中糕餅在台中購物節加持下，總產值可望達到200億元。

「2019台中休閒美食展」今年已邁入第14年，今年雖然面臨陸客自由行限縮政策，主辦單位台中市政府工策會合作特別規劃台中十大伴手禮專區，包括薔薇派、豬寶妹、益春茶舍

、卡但屋、九個太陽、久久津、丹晴、FECA非卡、芋樂大世界、巴部屋等，業者紛紛釋出特惠價攬客，老字號名店薔薇派現場買4送2，更是吸引許多粉絲搶購。

另，現場台中市政府與台中糕餅公會合辦的「台灣金餅獎烘焙競賽」總決賽，號召各界糕餅好手發揮創意傳承台中特色糕餅文化，特別在今年增設「創意太陽餅」與「創意幸福蛋糕」競賽項目，除了邀集25家糕餅名店設攤展售促銷中秋伴手禮品，同時規劃「創意幸福蛋糕」展區呈現得獎作品。

台中市糕餅公會理事長蔡萬財指出，中市糕餅去年總體產值達180億元，在市政府積極做外銷下，今年上看200億元，他也表示，由於市府舉辦大台中購物節，今年中秋節產能滿載，可望讓整體產值再往上成長。

(中時 )