台灣「網球一姐」謝淑薇今天在華盛頓網賽女單次輪遭遇18歲的俄羅斯黑馬葛拉切娃（Varvara Gracheva），兩人一路打到決勝盤搶7局，謝淑薇才以7比5、4比6、7比6（8）險勝，歷經2小時又38分鐘搶下8強門票。

葛拉切娃目前世界排名211，首輪擊敗排名92的同胞女將布林可娃（Anna Blinkova），才拿到生涯在WTA等級賽事首勝。不過初生之犢不畏虎，葛拉切娃一開賽就破了謝淑薇發球局，取得3比0領先，幸好小薇展現經驗，反以7比5拔得頭籌。

次盤謝淑薇率先破發，但隨後自己兩個發球局失手，被逼入第3盤。決勝盤變成破發大戰，兩人各有3個發球局不保，搶7局謝淑薇率先逼出兩個賽末點，雖然都沒把握機會，所幸沒讓第3個賽末點溜走。

謝淑薇8強將碰上地主女將麥克娜莉（Caty MCNALLY ），這位17歲小將持外卡參賽，目前女單世界排名150，也是本次華盛頓網賽的黑馬之一。

(中時電子報)