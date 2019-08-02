法務部廉政署與交通部民航局7月31日舉辦「108年重大工程廉政宣導及交流座談會」，進行廉政宣導課程、意見交流及雙向溝通，參加的機關同仁、設計監造及專案管理廠商將近100人，與會同仁與廠商針對工程期間可能發生之廉政倫理問題交換意見，踴躍發言，充分展現交通部民用航空局堅持廉潔推動重大工程之決心。

廉政署為了配合國家推動巨額採購採最有利標政策，應工程業主機關首長需求，成立廉政平台，其中包括桃園機場3期航站工程。

同時，民航局自2013年起為協辦桃園航空城計畫及辦理國防部桃園基地代拆代建工程計畫，主要有代拆桃園基地、代建屏東、左營基地等4大工程標案，總金額達71.4億元，為維護重大公共工程品質，杜絕外界不當利益介入，於是民航局與法務部廉政署、國防部、台灣世曦工程顧問股份有限公司以及桃園基地代拆代建工程標案相關單位、廠商共同參與，透過行政、司法與私部門間相互的交流與溝通，建立彼此間的互信與共識，期能在兼顧工程效率、品質以及勞工安全的前提下，如期、如質完成本局各項重要工作。

參與座談的機關工程業務單位同仁及工程標案廠商，針對各項工程與廉政相關議題，進行意見交流及溝通，與談人分享許多精闢的專業意見及建議，並與現場近百位同仁熱烈討論，互動中獲益良多，使執行職務的公務人員與相關工程廠商都能在廉潔的共識下安心任事、勇於任事，可以達到廉政宣導及交流座談的實質成效，並展現本局堅持廉潔、建立廉能效率政府的決心。

(中時 )