不用等到過年，現在玩刮刮樂就有機會刮中1000萬元頭獎，晉身千萬富翁；台灣彩券創先例，首次在「年中」的暑假期間，推出頭獎獎金最高的重量級新款刮刮樂「1000萬大富翁」，每張售價新臺幣1000元，頭獎1000萬元有2個，總中獎率60％，是目前市面上頭獎最大、總中獎率最高的刮刮樂，二獎獎金100萬元，還有超過40萬個2000元（含）以上的獎項，總獎項超過119萬個。

台灣彩券總經理蔡國基表示，今年1至7月刮刮樂銷售表現亮眼，較去年同期成長67億元，相當於17％，有效挹注公益盈餘及照顧弱勢族群，為回饋廣大彩迷的支持、延續刮刮樂的買氣，台彩才會選在8月加碼推出頭獎1000萬元的刮刮樂的「1000萬大富翁」，讓彩迷現在就有機會一刮晉身千萬富翁，不用等到過年才有這個機會。

蔡國基分享，自己很喜歡買新上市的刮刮樂，體驗不同的新玩法，除此之外，也偏愛挑選檯面上只剩下一、兩張，別人刮剩的刮刮樂，最高刮中1萬元也感到很開心。

公益彩券第四屆（103年1月至108年7月止）發行以來，共刮出37個千萬元（含）以上大獎，其中，臺北市共刮出8個居全臺之冠，而臺北市信義區共刮出3個，是全臺唯一一個刮出最多千萬富翁的行政區，堪稱全臺含金量最高的行政區；名列第二的縣市為台中市，共刮出7個，高雄市刮出5個、位居第三名。

根據統計，刮出千萬大獎的幸運兒中，男性佔57％（21位）、女性佔43％（16位），其中男性又以40~49歲的「已婚穩重男」最多，女性則以30~39歲的「單身輕熟女」最多。

今日上市的刮刮樂「1,000萬大富翁」每張售價1000元，共有2個頭獎1000萬元，3個二獎100萬元，還有超過40萬個2000元（含）以上的獎項，總中獎率60％；票面直接以霸氣十足的「1,000萬大富翁」為主體設計，鑲著金黃框邊的大紅色字體搭配貴氣非凡的帝王紫，再加上象徵財富感的滿溢金幣，猶如傳遞千萬財富即將到手的喜訊。

新上市的「一路發」每張售價200元，共有4個頭獎200萬元，還有超過20萬個800元（含）以上的獎項，總中獎率30.25％；券面以象徵「發」的數字「8」和麻將牌的「發」為主體，閃亮耀眼的鑽石散佈其中，傳達財運亨通一路發的好運勢。

(中時 )