除了軍艦外，解放軍軍機也不時飛越宮古海峽上空

日本防衛省統合幕僚監部1日又公告，指解放軍6艘軍艦當天上午穿越宮古海峽，向北行駛進入東海海域。日方說，這6艘解放軍軍艦分別在7月25與27日穿越宮古海峽南下。而日本自衛隊的一架偵察機和兩艘艦船隨即展開跟蹤、拍攝，隨後公佈了跟拍照片。

據《環球時報》2日報導，日方發佈的資料顯示，當地時間1日上午約9點時，隸屬日本海上自衛隊第5航空群的1架P-3C偵察機，還有隸屬第13護衛隊的「澤霧」號驅逐艦，以及佐世保警備隊的「天草」號多用途支援艦在久米島以南約120公里處海域，發現了6艘正向北行駛的解放軍軍艦。

《環球時報》強調，日方不時炒作解放軍海軍穿越宮古海峽，而大陸國防部曾就此回應稱，「這主要是（日方）心態沒有調整好，心病還沒有治好。也許是因為以往中國軍艦過宮古海峽過少了，那麼今後我們多過幾次，日方習慣了，也就好了。」

《觀察者網》的分析指出，這是今年以來解放軍規模最大的遠洋驅護編隊。而通過宮古海峽的6艘軍艦包括2艘052D型驅逐艦、3艘054A型護衛艦，以及1艘901型大型補給艦。日方說，其中1艘052D型驅逐艦、2艘054A型護衛艦，還有1艘901型大型補給艦，共計4艘艦艇，曾於7月25日穿越宮古海峽向南行駛，而另1艘052D型驅逐艦，以及1艘054A型護衛艦則於7月27日穿越宮古海峽向南行駛。

日方並公佈了跟拍的6艘解放軍軍艦照片，依序為052D型驅逐艦「西寧」號、054A型護衛艦「大慶」號、054A型護衛艦「日照」號、901型大型補給艦「呼倫湖」號、052D型驅逐艦「太原」號，以及054A型護衛艦「荊州」號。

052D是解放軍新型飛彈驅逐艦，具有較強的防空、對海，反潛與對陸打擊能力。值得注意的是，舷號117的「西寧」艦隸屬驅逐艦北部戰區海軍驅逐艦支隊，而131「太原」艦則隸屬東部戰區海軍驅逐艦支隊。這是北部戰區罕見與東部戰區海軍聯合執行任務，除了這兩個支隊以外，向來擔負對台戰備任務，擁有全軍最好驅逐艦的東部戰區驅逐艦某支隊，則從7月中起就一直沒有亮相。

分析指出，這也是901A型遠洋綜合補給艦「呼倫湖」號今年以來第二次遠赴西太平洋伴隨補給。中國海事局網站7月28日發佈「浙航警0623」，稱2019年7月28日1800時至8月1日1800時，在東海與南海，粵東海域舉行軍事活動。

(中時電子報)