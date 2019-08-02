據路透社報導，由於美陸貿易戰升溫之際，產品需求衰減，鴻海尋求出售88億美元（約2744億元台幣）的大陸廣州LCD面板廠。

報導指出，鴻海正聘請銀行尋求買家，而對已在大陸有大筆投資、並擁有如蘋果等美國客戶的鴻海而言，在美陸貿易戰期間決定出售廠商，時機非常敏感。

(中時電子報)