貿易戰苦主？路透：鴻海求售2744億廣州面板廠 12:492019/08/02 中時電子報 馮英志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 由於美陸貿易戰升溫之際，產品需求衰減，鴻海尋求出售88億美元的大陸廣州LCD面板廠。（路透社） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據路透社報導，由於美陸貿易戰升溫之際，產品需求衰減，鴻海尋求出售88億美元（約2744億元台幣）的大陸廣州LCD面板廠。 報導指出，鴻海正聘請銀行尋求買家，而對已在大陸有大筆投資、並擁有如蘋果等美國客戶的鴻海而言，在美陸貿易戰期間決定出售廠商，時機非常敏感。 文章來源：Exclusive: Foxconn exploring sale of $8.8 billion display plant in China - sources (中時電子報) #面板 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸廠市佔近5成 上半年面板出貨 京東方奪冠 04:102019/07/30 產業．科技 翁立友44歲拼脫單「度日如年」未婚生子OK 21:032019/07/30 娛樂 翁立友44歲拚脫單 04:102019/07/31 娛樂新聞 香港中環上環大戰 44人被控暴動罪 逾百民眾雨中聲援 09:002019/07/31 兩岸 陸27省「半年報」公佈：18省GDP逾兆元人民幣 20:562019/07/31 兩岸 馬祖當人蛇轉運站 販運集團27人遭起訴 13:072019/08/01 社會 威力彩連44槓 下期頭獎上看16.5億元 22:142019/08/01 生活 《熱門族群》Q3不旺＋外資拋售，面板雙虎創新低價 10:342019/08/02 財經 鴻海美威州6代面板廠 興建地基與混凝土灌漿 11:092019/08/02 國際 連44摃效應 7月份威力彩投注額暴增 12:252019/08/02 財經 國際熱門新聞 貿易戰苦主？路透：鴻海求售2744億廣州面板廠 - 國際 不是運動和飲食！107歲阿嬤曝長壽秘密 - 國際 鐵了心！川普沒在怕美股大跌 就要徵稅到這時 - 國際 劍橋高材生失控跳機亡 竟因疫苗引幻覺 - 國際 川普加關稅施壓 陸官媒回應了 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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