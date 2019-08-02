陳姓被害人的秧苗被噴除草劑，枯死一大片。(許素惠攝)

陳姓被害人的秧苗被噴除草劑，枯死一大片，警方前往搜證。(許素惠攝)

雲林縣大埤鄉仁和村一秧苗場陳姓負責人疑和王姓婦人發生金錢糾紛，秧苗場秧苗從上月25日到27日晚，連續被噴灑除草劑，枯死大片，警方上午前往搜證，但被指控的王女迄未到案說明，陳姓被害人估計約枯死2萬片秧苗，加上已賣播出去重新插播的，加總損失約8、90萬元。

陳姓被害人指出，他沒有跟人結怨，唯一能想到的就是在其秧苗場附近某家工廠的王女，因先前部分工程稅款問題，有金錢的糾紛，懷疑就是王姓對秧苗下毒手。

嫩綠的秧苗枯黃了一大片，陳姓被害人推判，王女第一次下手的時間可能在上月25日晚上，因為他不知道，又把秧苗賣出去，結果兩天後農民紛紛向他反映秧苗全枯死，他覺得很奇怪，馬上去翻除補插秧，沒想到還是枯死。

陳姓被害人表示，他認為有異報警，並自己搜證，發現對方26與27日晚上又來，都在晚上 10點半到11點間，實在很可惡。

警方搜 證後將以毀損罪嫌傳喚王女到案說明。

(中時 )