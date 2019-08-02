王鴻薇臉書。（圖片翻拍自王鴻薇臉書）

台北市長柯文哲日前宣布組黨，遭外界認為是為參選2020總統大選的準備，但國民黨台北市議員王鴻薇認為，柯組黨是製造自己的政治保溫瓶動作，因為2020柯應該沒指望選上，因此備戰糧草，瞄準2024。

王鴻薇於臉書發文表示，柯P宣布組黨，儘管大談價值，但組黨的最大效益說穿了就是為柯P做政治能量保溫。當前民調顯示，三角督，四角督，柯P都選不上，2020沒指望當陪榜，未來何去何從，唯有組黨一途。

王鴻薇直言，柯P也承認，組黨就在前進國會席次。做黨主席，才有在台北市缷任之後繼續在政壇有一席之地，才能以國會席次從現在開始一路布局總統到2024。

王鴻薇預估，目前時力和親民黨各有2，3席不分區立委，就可拿到四，五千萬補助款，柯P政治能量超過兩黨，明年立委選舉一過，柯P就算當不成總統，也手握近億元補助款，糧草不缺，再戰2024。柯P在製造政治原子彈嗎？其實柯P是在製造自己的政治保溫瓶。

(中時電子報)