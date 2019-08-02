舞蹈節目《舞力全開》本周播出主題「最強星二代國標舞大賽」，邀請星二代前來拚舞技，還請到明星爸媽前來觀賞孩子演出。跟媽媽金友莊一樣擁有好身材的葛子楊，首次挑戰國標舞穿著比較保守的舞衣，竟被金友莊嫌太過保守，Gino聞言開玩笑說：「我拿剪刀來。」沒想到金友莊竟同意，還想親自操刀把舞衣剪開，緊張的葛子楊趕緊解釋，才讓媽媽冷靜下來。

葛子楊表示，「因為表演的內容有一點復古風的味道，所以才故意選擇這件略帶仙氣的舞衣。」葛子楊除了分享舞衣選擇原因，也感性提及已逝的父親高凌風，「其實小時候爸爸就希望我可以學好國標舞，還曾經帶我去學過街舞，但是我當時覺得好難，沒上幾次課就放棄了，直到現在，我終於完成爸爸的願望。」她回憶與父親的過往，現場氣氛相當溫馨。

金友莊與女兒葛子楊（右）。（民視提供）

包庭政與父親包偉銘如同兄弟一般，因為有一個永遠不會老的父親，他走在路上常被民眾錯認兩人是兄弟，其中最困擾的，就是連女朋友都說爸爸比較帥，所以他決定在《舞力全開》的舞台雪恥，證明自己比爸爸厲害，他笑說：「爸爸不敢跳國標舞。」包庭政透露，因國標舞與街舞完全不同，在做鬥牛延伸動作時，求好心切的指導老師胡莎拉，都會用拳頭揍他，還會拉他的頭髮做糾正，讓包偉銘驚嚇大喊，「還好我沒有練國標。」現場笑聲連連。

包庭政（左）與父親包偉銘如同兄弟一般。（民視提供）

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