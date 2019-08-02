PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，8月6日將於台大醫院國際會議中心舉行創黨大會。不僅柯是否參選總統成未知數，時代力量立委林昶佐旋即退黨，也讓時力是否引爆「跳船潮」，成外界焦點。網友直言，柯的人氣勢必吸引很多人想加入，但目前所傳名單，不是選輸或得不到提名就退黨跑來的，就是醜聞纏身的，屆時一堆「阿貓阿狗」來投靠，柯粉怎辦？

網友在PTT論壇發文《8/6號一堆阿狗阿貓投靠台民黨，柯粉怎辦》，指出：「目前已知，柯文哲將在8/6號，正式成立台灣民眾黨。以柯文哲的人氣+魅力，果不其然有很多人都想加入，但稍微看一下名單，都是一些奇奇怪怪的人。我就不方便具名了，不是立委初選輸了就退黨跑來投靠、想爭取黨提名，再不然就是酒國女豪傑，也是想掛名再戰立委。」

該網友直言：「講白一點這群人的理念，根本就跟柯文哲完全不同！他們只是為了政治考量在算計，完全就把台灣民眾黨，當成資源回收站。柯粉們，要支持下去嗎？如果不支持的話，2020柯文哲派出的人馬，就沒有辦法拿到立委席次了。」

其他網友紛紛回應：「又不是申請就能入黨，就算入黨也不代表會被提名，要是被提名也不代表你必須投」、「時力怎麼死的，柯有這麼笨嗎」、「垃圾回收不分藍綠，未來的柯黨就是第一大黨」、「基本上這幾天看到的人名，都不是柯的口袋名單，這些人都是被爆掛以後才知道的，柯的本意是8/6才公開組黨」、「DPP一堆垃圾都沒人檢討了」。

(中時電子報)