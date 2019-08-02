裕美否認曾介入張致恒感情。（圖／翻攝自wadahiromi IG）

香港男團「BOYZ」成員張致恒（Steven）日前閃婚，關於張致恒的花心史也紛紛湧出，最高紀錄疑曾劈5女。昨(1日)他的前女友莊端兒出席活動，被問是否知道張致恒當時除了她還劈了另外兩女，莊瑞兒說事情都過去了，不想多說，又問她是否知道血染床單事件，她承認看了報導，「覺得有點虐心」，因當時被張致恒傷得太重，莊瑞兒坦言如今更加小心，至今沒有新戀情。

張致恒最近被港媒封為「「新一代世紀賤男」，過去他曾被容祖兒爆料暗戀阿Sa（蔡卓妍），最近張致恒渣事被連環爆，連阿Sa都在IG取消關注張致恒。而張致恒也被爆，早年和莊瑞兒交往時，劈腿女星蔣家旻和裕美，導致前者因情傷想輕生，張致恒更被爆趁莊瑞兒去外地工作時，邀裕美回家過夜，卻逢女方生理期，最後鬧出血染床單疑雲。

據《東網》報導，上月28日裕美受訪時斥責報導太離譜，她指不可能去張致恒家沖涼，更不可能搞出血染床單這種事，兩人只是情如兄妹的關係，也是教會的朋友，她也和莊瑞兒見過面，不認為張致恒會做出劈腿5女這種事，「我覺得他人很親切，不只對我，對教會的兄弟姊妹都很好，人很幽默，又常幫助大家」。

而莊瑞兒昨受訪被問是否知道張致恒過去劈腿史，她低調回應：「我當然知情，但不講細節，兩年前分手選擇不說，現在也不會說，但真的有發生」，又問她是否知道血染床單事件，莊瑞兒仍表示知情，「因為愛過他，所以我不說」，問是否因此影響她以後交男友，莊瑞兒笑說：「我到現在還沒男友，大家明白啦，有之前的經歷，所以至今單身，感覺工作比愛情重要，要先做好自己就會引來欣賞你、懂得愛你的人」，一番話透露當年被張致恒傷得多深。

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(中時電子報)