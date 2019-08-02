郭雪芙、劉以豪、夏若妍、孫其君、袁艾菲主演八大、台視、友松娛樂製作《我們不能是朋友》，本週五(8/2)將播出第10集，網友瘋傳劇中經典橋段討論熱烈，更於愛奇藝台灣站飆破千萬流量，破紀錄創下今年首部台劇最快達千萬點閱佳績。

《我們不能是朋友》中，劉以豪詮釋霸氣總裁「褚克桓」，從一開始的渣男形象轉變成深情溫柔，粉絲對劉以豪更改喊「褚總」，獲收視點閱佳績。劉以豪表示：「謝謝大家給我們這麼好的成績，也謝謝大家喜歡《我們不能是朋友》，但是大家不要忘記，愛奇藝的上一部作品《種菜女神》我也覺得非常好看。」

劉以豪、郭雪芙睽違5年再合作，友松娛樂董事長薛聖棻剖析此劇拍攝幕後祕辛，《我》劇原本為首部友松娛樂購入小說版權IP，「同事在尋找不同的題材故事恰巧看見這本小說，因為作者有財經背景，寫法不只專業更讓人身歷其境，宛如正發生這件事，其中大膽赤裸的描寫愛與情慾，讓我印象深刻而中選」。

談及此次選角過程，薛聖棻憶起2008年選中陳柏霖飾演李大仁一角：「當時凡聽到李大仁由陳柏霖飾演都會質疑，而我在和他相處了一個下午後，才發現他不僅是我們螢幕上所見到的陳柏霖，他的獨特魅力在我們談話間就會覺得他就是李大仁，此次我也是用同樣的經驗選出劉以豪。」

薛聖棻分享，當大家質疑劉以豪時：「我很相信馮凱導演，他一定有辦法調整。導演確實在劉以豪身上用盡所有力氣，讓他的潛力激發，連我都不知道劉以豪這麼會撩妹，導演把這些撩妹的表演方法告訴他，融會貫通後詮釋，我相信非常多的網友都會臉紅心跳，恨不得自己變成郭雪芙，我覺得這就是選對演員，當然這也需要兩人配合。」談起郭雪芙，薛笑回：「也是聊了之後，才發現她是一個腦袋少根筋、很直，然後有點男孩子氣，不那麼小女人。」也因為演員本身的人格特質，幫助她在進入角色的時候活化起來。

《我們不能是朋友》由馮凱執導，首次和他合作的薛聖棻說：「他就像藝術家，因為藝術家情緒不可猜，很多人會害怕，可是我是雙子座，對這樣的個性特別著迷。」也透露馮凱因壓力大，遇到難解決事情又想去改變的時候，情緒起伏相當大，形容他：「在現場就像暴君一樣。」不過也坦言在目前的演藝環境是相當需要，尤其是在很多表演的細節上的要求，我覺得如果能幸運跟馮凱導演合作，對所有的演員來講真是一個福氣。

薛聖棻也分享每一個世代的愛情觀都不一樣：「我的這個世代我希望不是只是一個煙火而已，希望他能夠有好幾部曲，就像李宗盛幫陳淑樺做女人三部曲，我想我們至少要把這三部曲完成。」《我們不能是朋友》台視每週五晚間22:00、八大戲劇台每週日晚間20:00、愛奇藝台灣站每週五晚間23:30播出。

薛聖棻。

(中時 )